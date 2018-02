Nach der Trauung am Mittag durch den Erzbischof von Canterbury in der St.-Georgs-Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor soll es einen feierlichen Umzug geben, bei dem das Paar mit einer Hochzeitskutsche durch die Strassen von Windsor fahren wird, wie es am Montag aus dem Kensington-Palast hiess.

"Sie hoffen, dass der Umzug mehr Menschen eine Möglichkeit bietet, in Windsor zusammenzukommen und die Atmosphäre dieses besonderen Tages zu geniessen", sagte ein Sprecher des Palastes.