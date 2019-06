Aus der Royal Foundation wollen sie sich zurückziehen. Diese war von William und Harry gemeinsam gegründet worden.

Im vorigen Jahr war Meghan in die Stiftung aufgenommen worden. Die beiden Paare hatten sich damals als starkes Team präsentiert. In der Öffentlichkeit wurden sie oft als "Fab Four" (etwa: die fabelhaften Vier) bezeichnet. Nun wollen sie es offenbar lieber getrennt angehen.

Der Schritt wird als weiterer Hinweis interpretiert, dass sich die Glamour-Paare des britischen Königshauses zunehmend entfremden. Schon seit langem berichtet die Boulevard-Presse über Unstimmigkeiten zwischen Meghan und Kate, die angeblich auch die einst unzertrennlichen Söhne von Prinzessin Diana immer mehr entzweien.