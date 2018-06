Polizisten wurden am Sonntagabend zu Locklears Anwesen im Bezirk Ventura County (Kalifornien) gerufen, weil es dort einen Streit gab. Die 56-Jährige sei betrunken gewesen und habe einen Polizisten und einen Sanitäter angegriffen, sagte das Büro des Sheriffs der Deutschen Presse-Agentur. Locklear wurde wegen Körperverletzung festgenommen, kam aber am Montag auf Kaution wieder auf freien Fuss.

Nach übereinstimmenden Medienberichten wurde die Schauspielerin Stunden später von Rettungskräften in ein Spital gebracht, nachdem diese wegen "einer möglichen Überdosis" gerufen worden waren.

In letzter Zeit hatte Locklear mehrmals für ähnliche Schlagzeilen gesorgt. In den 80er und 90er Jahren war sie eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen mit Rollen in TV-Serien wie "Der Denver-Clan" und "Melrose Place".