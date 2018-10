Im "Bild am Sonntag"-Interview sagte sie auf die Frage, warum es bei ihr in der Liebe immer wieder schiefging: "Weil ich zu viel wollte. Ich bin zu mehr Liebe fähig, als man von mir annehmen möchte. Das liegt an meiner Jugend: Ich bin in der Nachkriegszeit mit Heimat- und Kitsch-Filmen aufgewachsen und habe mir die Liebe wie im Film vorgestellt. Leider ist diese Vision nicht alltagstauglich."

Sie sei aber noch offen für die grosse Liebe. "Jederzeit! Die Liebe ist das wunderbarste, was uns Menschen in diesem Leben geschenkt wird", meinte sie. An diesem Montag erscheint ihr Buch "Traumzeit und andere Tage" mit Erinnerungen von Heide Keller.