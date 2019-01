Bei der Gala in Hollywood spazierten die beiden am Sonntag Hand in Hand, posierten strahlend auf dem roten Teppich und küssten sich vor Fotografen. Die 45-jährige Klum zeigte dabei deutlich sichtbar ihren Verlobungsring. Sie trug ein trägerloses schwarzes Ballkleid mit Blumen-Aufnähern und Herz-Ausschnitt. Auf Instagram hatte sie vorher ein Video im Zeitraffer verbreitet, wie Assistenten sie schminken und ihre Haare machen.

Der 29-jährige Kaulitz erschien im klassischen Smoking zur Gala. Offiziell bestätigt hat Klums Management die Verlobung nicht. Ihr Instagram-Post vom Heiligabend, bei dem sie "Ich habe Ja gesagt" zu einem Selfie-Foto mit grossem Ring am Finger schrieb, schien aber eindeutig. Seitdem ist in US-Medien von der Verlobung des Paares zu lesen.