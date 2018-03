Schwein gehabt: Paris Hilton ist beim Tanzen ihr Verlobungsring vom Finger geflogen - in einer Mega-Disco in Miami, die 7000 Leute fasst. Ihr Verlobter Chris Zylka und Security-Beamte durchforsteten den VIP-Bereich - und fanden den 20-Karat-Klunker in einem Eiskübel.