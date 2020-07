Hochschwangere Katy Perry beim Digital-Festival «Tomorrowland»

Zwei Monate lang haben 200 Mitarbeiter unter hohem Zeitdruck an der Umsetzung der coronabedingt diesmal rein digitalen Ausgabe des Festivals «Tomorrowland» in der belgischen Stadt Boom gearbeitet. Am Wochenende (25./26. Juli) soll es nun stattfinden. Auch Superstars wie Katy Perry oder David Guetta sind dabei - mit vorab aufgezeichneten Auftritten.