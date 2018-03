"Mir war das Ausmass bekannt, ich kannte die Zahlen", sagte die 48-jährige Australierin am Mittwoch. "Aber dann steht man am höchsten Punkt des Kutupalong-Camps und, so weit das Auge reicht, stehen diese sehr instabilen Behausungen auf einem gerodeten Hügel nach dem andern und warten auf den Regen, um hinab zu rutschen und in einander zu krachen."

Die zweifache Oscar-Preisträgerin ("Aviator" und "Blue Jasmine") warnte mit Blick auf die bevorstehende Monsunzeit vor einer "programmierten Katastrophe" und rief zur Unterstützung der Hilfsorganisationen auf.

Fast 700'000 Angehörige der muslimischen Minderheit der Rohingya flohen seit vergangenem August vor Gewalt des Militär aus Myanmar in das Nachbarland Bangladesch. Sie leben zusammen mit etwa 300'000 zuvor geflüchteten Rohingya im südlichen Bezirk Cox's Bazar, auf engem Raum unter schlimmen Bedingungen.