Hongkongs Regierungschefin trennt sich von Universität Cambridge

Nach britischer Kritik an Chinas Sicherheitsgesetz hat sich die Regierungschefin von Hongkong, Carrie Lam, von der britischen Elite-Universität Cambridge getrennt. Sie habe ihre Ehrenposition am Wolfson College der Hochschule aufgegeben, teilte Lam am Samstag bei Facebook mit. Nach Meinung der Universität weiche das Sicherheitsgesetz von den «Prinzipien der akademischen Freiheit und der Meinungsfreiheit» ab und bestrafe Lehrende, die die Regierung kritisierten, sagte Lam zur Begründung. Sie sei von der Haltung des Colleges sehr enttäuscht und halte die Bedenken für unbegründet.