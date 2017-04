Der König nahm am Donnerstag mit seiner Frau und seinen drei Töchtern in Tilburg im Süden des Landes ein Bad in der Menge und wohnte einem Konzert mit 50 Pianisten sowie einer farbenfrohen Tanzvorstellung bei.

An den Feierlichkeiten in Tilburg nahmen rund 150'000 Menschen teil, wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP unter Berufung auf die Stadtverwaltung berichtete. Viele von ihnen waren in der Nationalfarbe Orange gekleidet. In der Metropole Amsterdam feierten laut ANP 700'000 Menschen den Königsgeburtstag, der ein landesweiter Feiertag ist.

Am Freitag wollte Willem-Alexander in seinem Palast in Amsterdam 150 Menschen empfangen, die am gleichen Tag Geburtstag haben wie er. Sie sind zu einem Essen mit dem Königspaar eingeladen.