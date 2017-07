Die Hauptrolle, die später Richard Gere spielte?

Ja, aber genau genommen habe ich dieses Angebot nicht abgelehnt. Es ist vielmehr irgendwie versandet. Und das andere grosse Ding fällt mir gerade nicht ein.

Sie sind Träger des Iffland-Rings, der unter den bedeutendsten Schauspielern deutscher Zunge weitervererbt wird. Wie hat sich Ihr Verhältnis zur deutschen Sprache entwickelt?

In der Zeit, in der ich zur Bühne wollte, konnte das Ziel nicht vordringlich der Pfauen (das Zürcher Schauspielhaus, Anm. d. Red.) sein. Ich wusste, dass ich aus diesem Land herausmusste. Mein Ehrgeiz war es, möglichst akzentfrei Hochdeutsch zu lernen. Das Studententheater in Göttingen war für mich eine harte Schule. Die Beschäftigung mit Werken von Autoren wie Goethe oder Kleist liessen die Hochsprache nicht nur selbstverständlicher werden, sondern das Verhältnis zu ihr auch inniger. Ich sah, was die deutsche Sprache auf diesem Niveau an Differenzierung und Ausdruck bedeuten kann, und das ist grossartig.

Sie lebten viele Jahre in Berlin. Wie stehen Sie heute zum Züridütsch?

Es ist nicht mehr so selbstverständlich. Mir ist aufgefallen, dass die heutige Generation ganz andere Ausdrücke verwendet als wir, wenn wir an der Riviera sassen und angeberisches Zeugs sagten wie «de Plausch» oder «weisch wie».

Mit Polo Hofer ist kürzlich ein Künstler verstorben, der sich sehr um die Mundart verdient gemacht hat. Haben Sie einen Bezug zu ihm und seinen Liedern?

Nein, das war nie meine Welt, obwohl ich dieser Generation angehöre. Ich erinnere mich gut an die 60er-Jahre, den Einbruch der Popwelt, vor allem mit den Beatles und den Rolling Stones. Selbst Bilder von Roy Lichtenstein wurden als Elemente der Bühnenbilder in deutschen Theatern projiziert. Es gab einen riesigen Einbruch der angelsächsischen Popwelt in die deutsche Kultur.

Und von dieser Welle wurden Sie nicht erfasst?

Ich habe einfach nie ein enges Verhältnis zur Popkultur entwickelt. Rock ’n’ Roll hat mich nicht sonderlich interessiert. Kürzlich war ich aber am Konzert der Guns N’ Roses im Letzigrund. Ich war nicht sehr beeindruckt, ausser vom Gitarristen Slash, der war toll.

Polo Hofer war streitbar, aber ein Nationalheld. Sie werden als Schauspieler und Intellektueller geschätzt. Reicht Ihnen das, oder würden Sie gerne mal stürmische Volksbegeisterung erleben?

Nein, das brauche ich nicht. Das würde mich wahrscheinlich eher erschrecken. Mir ist es recht, so wie es ist.

Andererseits spielten Sie kürzlich in der Heidi-Neuverfilmung mit. Rennen jetzt nicht die Kinder auf Sie zu und rufen: Schau, da ist der Alpöhi!

Die Kinder erkennen mich, aber Sie rennen nicht auf mich zu. Für sie ist es schwer zu begreifen, wenn sie eine Filmfigur im echten Leben sehen. Da ist der Alpöhi, aber der ist ja völlig anders angezogen. Sie hängen am Bild, das sie vom Kino kennen, das Original interessiert sie weniger.

Werden Sie nie nach einem Selfie gefragt?

Doch, Selfies verlangen alle möglichen Leute. Jugendliche weniger, eher ältere Damen. Das ist die neue Form des Autogramms.

Sie sind mit 76 Jahren weiterhin enorm aktiv, drehen Film um Film. Gönnen Sie sich auch mal Ruhe?

Ich achte darauf, dass die Abstände zwischen den einzelnen Filmen grösser werden. Wenn die Planung zu eng ist, wird es mir unangenehm, wohl auch altersbedingt. Denn für jedes Projekt braucht es eine gewisse Vorbereitungszeit. Andererseits lässt es sich manchmal nicht vermeiden. So habe ich kürzlich mit Lars von Trier gedreht. Das war sehr stressig, weil dieses Projekt ganz dicht auf einen vorherigen Dreh folgte. Aber bei so einem Regisseur kann ich nicht Nein sagen.

In Hollywood wirken Altstars wie Anthony Hopkins oder Robert Redford in lukrativen Superhelden-Filmen mit. Wäre das was für Sie?

Das sind Hollywood-Leute, die grosse Häuser besitzen, die sie finanzieren müssen. Andererseits hat mir mein Kollege, der schwedische Schauspieler Stellan Skarsgård («Mamma Mia!», «The Avengers», Anm. d. Red.), gesagt, dass er nur dank seiner Auftritte in solchen Blockbustern die Chance erhielt, in interessanten Arthouse-Filmen zu spielen. Die Produzenten schauen immer, wie bekannt die Schauspieler sind. In Los Angeles ist das nun mal so.

Sie sind froh, dass Sie diesem Druck nicht unterliegen?

Schon. Andererseits kann man auch sagen, ich hätte eine Chance verpasst, als ich um die 40 Jahre alt war. Dann hätte ich nach L. A. ziehen und mir einen Agenten suchen müssen – und regelmässig an Partys gehen.

Gibt es irgendetwas, das Ihnen annähernd so viel Spass macht wie die Schauspielerei?

Ich bin froh, wenn ich mal nichts geplant habe und den Tag einfach verstreichen lassen kann. Vielleicht gehe ich dann in der Natur spazieren, ins Kino oder lese etwas. Diese unorganisierte Freiheit schätze ich sehr.

Weshalb sind Sie von Berlin zurück in die Schweiz gezogen?

Ich wollte heimkehren. Einfach nach Hause. In eine vertraute Sprache, vertraute Sitte, vertraute Umgebung. Alles, was ich gut kenne.

Sie wohnen auf der Halbinsel Au, nicht mehr im Zürcher Quartier Seebach, wo Sie aufgewachsen sind. Wieso?

In Seebach wurde es mir zu klein. Meine Bücher lagen überall am Boden, und irgendwann erinnerte ich mich an einen Ausflug mit meinen Eltern zur Halbinsel Au. So entstand die fixe Idee, dass ich nach Au möchte. Und das hat sich dann auch ergeben.

Der Film «The Party» handelt auch vom Verlust von Utopien. Sie waren früher Sympathisant der ausserparlamentarischen Linken. Ist das politische System der Schweiz für Sie inzwischen das kleinste Übel?

Ach, die Schweiz ist doch relativ problemfrei. In Deutschland ist es anders. Deutschland ist ein grosses, wichtiges Land, ist Mitglied der Nato und der EU. Dort herrschen im Parlament andere Sitten. Die Auseinandersetzungen sind viel härter. Deutsche Politik ist interessanter, unterhaltsamer und weniger verdeckt als in der Schweiz. Aber ich bin froh, dass ich mich nicht mehr so sehr mit Frau Merkel beschäftigen muss. Hier ist es ruhiger, und ich bin alt genug, um diese Ruhe zu geniessen.

Sie haben anfangs gesagt, Sie würden nicht gerne an Partys gehen. Und was ist mit der 1.-August-Feier?

Oh, nein! Ich gehe nicht mal ans Sechseläuten. Dabei werde ich immer eingeladen, Reden zu halten und an diesem und jenem Umzug teilzunehmen. Glücklicherweise habe ich das bis jetzt alles ablehnen können.