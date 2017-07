Pinkett Smith war in den späten 1980er Jahren eng mit Rapper Tupac Shakur befreundet. Den 1996 verstorbenen Musiker habe sie just zu der Zeit kennengelernt, als sie mit Drogen gedealt habe, enthüllte die Schauspielerin am Mittwoch laut "Pagesix.com" in einem Interview. Die Freundschaft zwischen ihr und Tupac habe sich "ums nackte Überleben" gedreht, sagte Pinkett Smith. Sie sei froh gewesen, jemanden an ihrer Seite zu haben.