Jay-Zs Musikfestival «Made in Amerika» abgesagt

Das Musikfestival «Made in Amerika» von US-Rapper Jay-Z ist für dieses Jahr abgesagt worden. «Wir befinden uns in einer entscheidenden Zeit in der Geschichte dieser Nation. Gemeinsam bekämpfen wir parallele Pandemien: COVID-19, systematischen Rassismus und Polizeibrutalität. Jetzt ist es an der Zeit, die Gesundheit unserer Künstler, Fans, Partner und der Gemeinschaft zu schützen», heisst es in einer Pressemitteilung des Veranstalters «Roc Nation».