Wenn sich im Restaurant etwa jemand ihrem Tisch nähere, setze sie eine eisige Miene auf und mache eine abweisende Geste, sagte die 27-Jährige in einem Gespräch, das die Zeitschrift "Variety" am Dienstag (Ortszeit) in ihrem YouTube-Kanal veröffentlichte.

Dem US-Magazin "Elle" hat Lawrence vor einigen Tagen erzählt, dass sie gerne eine Auszeit nehmen würde - allerdings sind dafür wohl nicht aufdringliche Fans der Grund. "Ich möchte eine Farm haben", so die Oscar-Preisträgerin. "Da möchte ich dann zum Beispiel Ziegen melken." Vor einer Woche war bekanntgeworden, dass sich Lawrence und der 48-jährige Regisseur Darren Aronofsky getrennt haben.