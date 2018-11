"Ich sage das nicht, um euer Mitleid zu kriegen, sondern weil ich eine von Millionen Frauen und Männern bin, die das durchmachen müssen", sagte die 30-Jährige bei ihrem Auftritt in London, wie Videos im Internet am Mittwoch zeigten. Danach präsentierte die Britin ihren Song "Four Letter Word".

Unter den Zuschauern in der Royal Albert Hall war auch US-Schauspieler Channing Tatum. "Diese Frau hat gerade auf der Bühne ihr Herz ausgeschüttet", schrieb er nachher auf Instagram. "Wow." Medien spekulieren seit Wochen über eine Liebesbeziehung der beiden Promis.