Trump hatte bei einer Rede Anfang der Woche mehrere US-Talkmaster verbal attackiert - so bezeichnete er unter anderem Stephen Colbert als "zwielichtig" und Jimmy Fallon als "verlorene Seele". Man werde Trump sicherlich keinen Anstand mehr beibringen, sagte der 55-Jährige bei einem Gastauftritt in der "Late Show" von Stephen Colbert am Donnerstagabend (Ortszeit).

"Aber an einer Stelle ziehe ich eine Grenze: Ich werde dir und deinen tollen Anhängern nicht erlauben, deine Grausamkeit als Tugend zu verkaufen", richtete sich der frühere "Daily Show"-Moderator direkt an den Präsidenten. Zuvor hatte Stewart Trumps Immigrationspolitik und insbesondere die Trennungen von Familien in Grenzregionen scharf verurteilt.