Den offenen Brief in der neusten "annabelle"-Ausgabe beginnt die Zürcherin mit dem Satz "Ich bin manchmal neidisch auf dich". Sie offenbart ihrer Berufskollegin, sie habe ihre Sendung "Gülsha folgt dir" toll gefunden, ebenso möge sie ihre Kolumnen und Meinungsseiten. Einst habe sie sogar eine Sendung mit einem sehr ähnlichen Format vorgeschlagen und sei nicht damit durchgekommen.

Eisenring beneidet Adilji auch um ihre Storys bei Instagram, "weil dein Leben so easy und unbekümmert ausschaut". Und weil sie das Gefühl habe, der Zürcherin gehe alles "so leicht von der Hand". Am Ende ihres Briefes benennt Eisenring dann ihr grösstes Dilemma: "Du bist auch noch nett!"

Eisenring arbeitet als Autorin sowie als Print- und TV-Journalistin. Sie wurde bereits mehrfach für ihre Arbeit ausgezeichnet - wie auch Kollegin Gülsha Adilji - und verfasste 2016 das Buch "Ein Jahr für die Liebe" über ihre Dates auf der ganzen Welt.