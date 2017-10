In seinem ESC-Lied sieht er eine Botschaft: "Denn es geht in diesem Song um gleichgeschlechtliche Beziehungen, deren Auswirkung sowohl im Positiven als auch im Negativen ich im Alltag mit meinem dunkelhäutigen Ehemann Jarmane immer wieder erlebe." Als er das Lied mit seinem Mann geschrieben habe, sei in Deutschland die Ehe für alle diskutiert worden.

Dass er erst seit zwei Jahren singt, ist für den 30-Jährigen nach eigener Einschätzung kein Hindernis. Er habe den Entschluss, für Deutschland singen zu wollen, bereits vor dem Tod seiner Ende September verstorbenen Tante gefasst. Er habe sein Lied "Colourblind" bereits nach dem Eurovision-Song-Contest-Finale im Mai geschrieben und auch schon Kontakt zum Norddeutschen Rundfunk aufgenommen, der für Deutschland den ESC organisiert.