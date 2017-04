Nicht einmal Schauspielkollege und Schönling George Clooney kommt an Roberts heran: Er wurde erst zweimal zum schönsten Mann gewählt. Im Interview mit dem Magazin nahm Roberts dies zum Anlass für kleine Sticheleien in Richtung ihres langjährigen Freundes: "Ich werde das in meiner diesjährigen Weihnachtskarte an die Clooneys erwähnen."

Im zarten Alter von 23 Jahren schaffte es Roberts zum ersten Mal aufs "People"-Cover als "World's Most Beautiful Woman". Damals war die Schauspielerin gerade zum Star geworden dank ihrer Hauptrolle in "Pretty Woman".