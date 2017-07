Der Kanadier habe die geforderten 6000 Dollar gezahlt, teilte das Gericht von Rio de Janeiro am Donnerstag mit. Im Gegenzug wurde dem Musiker volle Bewegungsfreiheit zugesichert. Bereits im Mai sei die Summe an das staatliche Krebs-Institut überwiesen worden. Daraufhin sei das Verfahren gegen ihn endgültig eingestellt worden. Der Musiker sollte noch am Abend ein Konzert in Rio geben.

Biebers Brasilien-Tournee im Jahr 2013 hatte für zahlreiche Schlagzeilen gesorgt. Der damals 19-jährige Teenie-Star war abgelichtet worden, als er - unter einer Decke versteckt - ein stadtbekanntes Bordell von Rio verliess. Als es ihm später versagt wurde, Prostituierte mit auf sein Hotelzimmer zu nehmen, verwüstete er seine Suite und hinterliess einen Schaden von fast 6000 Dollar. Daraufhin wurden Bieber und sein Team aus dem Hotel verwiesen.