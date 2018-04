"Ich liebe Kunst und habe aus meinem Körper eine Leinwand gemacht, und das macht so viel Spass", so der 24-Jährige in dem Text, der wie viele seiner Posts voll von Rechtschreib- und Zeichensetzungsfehlern war. "Wenn Tattoos nicht weh täten, hätte jeder welche", erklärte Bieber weiter - ruderte aber im nächsten Satz wieder zurück: "Okay, vielleicht nicht jeder!!"

Wie auf dem Foto zu sehen ist, zieren den Oberkörper des Musikers derzeit ein Bär, ein Löwe, ein Adler und ein Kreuz. Ausserdem weist ihn ein grosser Schriftzug unter dem Brustkorb als "Gottes Sohn" aus.