Keine einzige Schau hatte der Deutsche verpasst, seit er im Modehaus die Fäden zog. Seit 35 Jahren. Die Mode, sie war sein Leben. Er sah das, was er tat – er verantwortete alle Haute-Couture-, Prêt-à-Porter- und Accessoires-Kollektionen des Unternehmens – nicht als Arbeit: «Am Fliessband stehen, das ist Arbeit! Was ich mache, ist Freizeitgestaltung mit beruflichem Hintergrund.»

Am Dienstag, kurz vor Mittag spekulierten die ersten französischen Medien noch darüber, am Nachmittag dann die Bestätigung aus dem Hause Chanel: Karl Lagerfeld ist am frühen Morgen in einem Pariser Spital gestorben. Die Todesursache ist noch unklar. Er wurde 85 Jahre alt.