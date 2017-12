Aus seiner Sicht sei es so: "Seit Angela Merkels Umgang mit Griechenland während der Finanzkrise hatte sie in Europa den Ruf einer bösen Mutter, wie man in Frankreich sagt", so der 84-Jährige in einem Interview des "ZEITmagazin" und der "Vogue". Man habe ihr vorausgesagt, dass sie die darauffolgende Imageoptimierung Millionen Stimmen kosten würde. "Und genau so ist es gekommen. Bravo!"

Der Aufstieg der AfD erinnere ihn an die Nazi-Zeit, die ihm besonders nah geht: "Das ist etwas, was man nicht vergeben kann. Deshalb bin ich auch Deutscher geblieben. Auch wenn wir hier damit direkt nichts zu tun haben, ich glaube auch nicht an Erbschuld, aber wir müssen alle damit bis zu unserem Lebensende umgehen."