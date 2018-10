Vater des am 2. Oktober geborenen Mädchens ist ihr Freund, der Musiker Danny Fujikawa. Dessen verstorbenem Grossvater ist denn auch der Name der gemeinsamen Tochter gewidmet. Rani werde wie Ronnie ausgesprochen, schrieb die 39-Jährige auf Instagram - in Erinnerung an Ron Fujikawa. "Wir vermissen ihn alle schrecklich", so Hudson.