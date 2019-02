Während des Fluges über Los Angeles habe ihr Bloom einen Zettel mit romantischen Worten und schliesslich den Verlobungsring übergeben, erzählte die 34-Jährige am Montagabend (Ortszeit) in der US-Talkshow "Jimmy Kimmel Live". Am Ende seien sie auf einem Hochhaus gelandet. Auf dem Dach hätten bereits Familie und Freunde gewartet. "Er hat es sehr gut gemacht."

Die Sängerin ("Roar") und der britische Schauspieler ("Lord of the Rings") sind mit Unterbrechungen seit 2016 zusammen. Sie hätten sich erstmals in einem Burgerrestaurant näher kennengelernt, als er ihr einen Tisch vor der Nase weggeschnappt habe, erklärte Perry in der Talkshow. Details über die Hochzeit wurden bislang noch nicht bekannt.