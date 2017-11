Bassist Mike Mills sieht es genauso, wie er im gemeinsamen Interview mit der dpa sagte: "Wir konnten aus eigener Entscheidung zu von uns gewählter Zeit mit etwas aufhören. Das ist ein Geschenk, das viele nicht bekommen."

Die Band bringt an diesem Freitag eine Neuauflage ihres meistverkauften Albums "Automatic for the People" heraus. Das Original war vor 25 Jahren auf den Markt gekommen, darauf enthalten Hits wie "Everybody Hurts", "Man on the Moon" und "Nightswimming".

Politisch sind die Musiker immer noch: "Als Amerikaner leben wir gerade in sehr dunklen Zeiten", sagte Stipe mit Blick auf die Trump-Regierung. "Wir sind extrem politische Menschen und Amerikaner und werden zutiefst gedemütigt und erniedrigt dadurch, wofür unser Land gerade steht im Rest der Welt. Es ist eine Schande."