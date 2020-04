Kenneth Edmonds nach Covid-19-Erkrankung fast genesen

"Es ist eine unglaublich beängstigende Sache, dies zu durchleben, meine Freunde", schrieb er in seinem Posting. Der dreifache Vater wurde am Freitag 62 Jahre alt. Er schätze sich glücklich einen weiteren Geburtstag erleben zu dürfen, erklärte Edmonds.

Auf Einladung der Rapper Swizz Beatz und Timbaland wolle er am 18. April von Zuhause bei einem Hip-Hop-Musikevent auf Instagram Live mitmachen. Seine Fans wies er an: "Bleibt Zuhause, bleibt sicher".

Der Künstler hinter Hits wie "I'll Make Love to You", "Whip Appeal" und "Every Time I Close My Eyes" wurde in seiner Karriere mit elf Grammys ausgezeichnet. Edmonds schrieb und produzierte in den 1990er Jahren einige der populärsten R&B- und Pop-Songs. Er arbeitete mit Stars wie Whitney Houston, Madonna, Michael Jackson, Aretha Franklin und Stevie Wonder.