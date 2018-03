"Around You I Found You" ist eine Sammlung von Folksongs und soll am 6. April erscheinen. Einer der Musiker ist der 27-jährige Elia Zurbriggen, der, wie sein Vater, auch als Skirennfahrer bekannt ist. Er gehört dem B-Kader von Swiss-Ski an und ist auf die Disziplinen Riesenslalom und Slalom spezialisiert.

Alle Mitglieder von WintersHome singen und wechseln auch hin und wieder die Instrumente. Die eingeschworene Bande hat sich Ende 2011 als Band zusammengetan und ist dieses Jahr unter anderem am Zermatt Unplugged, am Caribana Festival in Crans-près-Céligny und am Open Air Gampel zu sehen.