Kronprinz Haakon liest mehr Dokumente als Bücher

Er lese schon auch, "aber - das muss ich zugeben - auch viele Dokumente", so der 46-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Der norwegische Thronfolger und seine Frau Mette-Marit sind am Dienstag mit einem Sonderzug zur Frankfurter Buchmesse gereist. An Bord ihres Literaturzugs waren mehrere norwegische Schriftsteller. Norwegen ist in diesem Jahr Gastland.

Seine Frau reise mit vielen Büchern, sagte Haakon während der Zugfahrt. Sie habe immer fünf oder zehn Bücher dabei. Aus seiner Kindheit könne er sich noch gut an norwegische Märchen erinnern. Auch Astrid Lindgrens "Die Brüder Löwenherz" sei ein wichtiges Buch für ihn gewesen, sagte der Kronprinz.