Abgezeichnet habe sich das Ende aber schon im Mai, erzählte der 69-Jährige, der in Südfrankreich in den Ferien weilt, dem "Blick". Der Entscheid habe ihn schon getroffen, aber er könne ihn "nachvollziehen". Jetzt werde er vor allem das Leben als Gärtner in seinem "Steinhaufen" in der Provence geniessen.

"Blick" hatte aus einem SRG-internen Mail von der Streichung von "Aeschbacher" erfahren. Im offiziellen Communiqué, mit dem über die Einsparungen informiert wurde, waren keine Sendungen genannt worden. Gemäss der Online-Ausgabe der "Schweizer Illustrierten" werden auch "Nachtwach" und "Tacho" gestrichen. Ausserdem wird der Drehstart von "Wilder" um ein Jahr verschoben.