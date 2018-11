Bei der Premiere seines aktuellen Films "The House That Jack Built" beim Festival in Cannes hatten zahlreiche Zuschauer im Mai den Saal vorzeitig verlassen. Von Trier störte das nicht: "Das ist gut so, denn das bedeutet, dass der Film etwas bewegt, dass er ihnen zu denken gibt und sie aufwühlt."

Dinge, die im wahren Leben passierten, seien schlecht, übel und böse, sagte der 62-Jährige im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. "Und das sollte in Filmen erzählt werden".

"The House That Jack Built" handelt von einem Serienmörder. US-Schauspieler Matt Dillon übernahm darin die Hauptrolle. Auch der Schweizer Bruno Ganz hat einen kleineren Part. "Bruno Ganz war schon immer eine Ikone für mich", erzählte von Trier. "The House That Jack Built" kommt am Donnerstag, 29. November, in die Deutschschweizer Kinos.