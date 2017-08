Die 38-jährige Designerin, die an der Seite ihrer prominenten Mutter die Kollektionen des römischen Modehauses gezeichnet hatte, rückt zur CEO und Verwaltungsratspräsidentin des Unternehmens auf, teilte Biagiotti Cigna mit.

"Mit grossem Stolz übernehme ich die Funktionen von CEO und Verwaltungsratspräsidentin, die bereits meine Grossmutter Delia, mein Vater Gianni Cigna und meine Mutter Laura bekleidet hatten. Unsere Familiengeschichte verbindet sich mit der italienischen Mode, der meine Mutter einen ausschlaggebenden Impuls gegeben hat", so Lavinia Biagiotti Cigna laut Medienangaben.

Sie habe sich keine Trauerzeit für den Tod ihrer 73-jährige Mutter nehmen können, die am 26. Mai nach einem Herzstillstand gestorben war, berichtete die Modedesignerin. Am 24. September stellt das Modehaus seine neue Damenkollektion im Rahmen der Mailänder Modewoche "Milano Donna" vor.

Laura Biagiotti wurde in den 1970er-Jahren dank ihrer elegant-femininen Kaschmirkollektionen international bekannt. Zudem hatte Biagiotti zahlreiche Parfüms auf den Markt gebracht. Biagiotti hatte ihre Karriere im Atelier ihrer Mutter Delia Soldaini Biagiotti in Rom begonnen. Zur vollen Blüte reifte das Modeunternehmen in den 80er-Jahren. Schon da setzte Laura Biagiotti stark auf Export. Ihre Manufaktur zählte so zu den ersten westlichen Modeunternehmen, die in China Fuss fassten.