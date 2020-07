Leben von Beatles-Manager Brian Epstein wird verfilmt

Nach Hits wie "She Loves You" und "I Wanna Hold Your Hand" im Jahr 1963 brachte Epstein die Beatles in den USA in der Ed-Sullivan-Show unter, ihre Konzerte in der Carnegie Hall waren der Durchbruch auf dem amerikanischen Markt. Epstein hatte den Spitznamen als "fünfter Beatle". Er starb im Sommer 1967 mit 32 Jahren an einer Überdosis Schlaftabletten.

Epstein habe einen "erstaunlichen Weitblick" gehabt, sagte Akerlund in einer Mitteilung. "Ich möchte ihn wieder zum Leben erwecken". "Midas Man" soll in London, Liverpool und in den USA gedreht werden. Der Grammy-Preisträger hat zahlreiche Musikvideos mit Stars wie Madonna, Beyoncé, Lady Gaga, U2 und den Rolling Stones gedreht. Er arbeitete auch mit der Berliner Band Rammstein an der Doku "Rammstein: Paris". Zu weiteren Filmen zählen der Thriller "Horsemen" und das Musikdrama "Lords of Chaos".