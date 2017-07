Das niederländische Internet-Auktionshaus Catawiki bietet den britischen Doppeldeckerbus aus dem Jahre 1957 an. Der heutige niederländische Eigentümer habe ihn von der musikalischen Grossfamilie gekauft, sagte ein Sprecher von Catawiki am Mittwoch.

Jahrelang war die musikalische Grossfamilie mit dem Bus in Europa auf Tournee gewesen und hatte auch darin gewohnt. Der Schätzpreis liegt bei 32'000 bis 42'000 Euro. Die Online-Versteigerung läuft noch bis Sonntagabend.

"Alles funktioniert", preist das Auktionshaus den Bus an. Allerdings sind Kelly-Family-Fans vielleicht enttäuscht, dass der charakteristische Schriftzug "The Kelly Familiy" fehlt. Der Oldtimer war vor etwa zehn Jahren knallrot lackiert worden. Ausserdem wandelte der heutige Eigentümer den Bus in eine mobile Kneipe um, komplett mit Bar, Zapfanlage und Sitzbänken.