Singen ist für den bald 90-Jährigen noch immer das Grösste: "Unsere Stimme haben wir geschenkt bekommen, die müssen wir nutzen", appellierte Fischer an die Anwesenden bei der Übergabe der Schallplatte am Dienstagabend in Stuttgart.

1946 nahm der Dirigent mit seinem ersten Männerchor in Stuttgart seine ersten fünf Lieder auf - viele weitere sollten folgen. Auch live sorgte der Dirigent für Furore: Mit den nach ihm benannten Chören füllte Fischer Hallen und Stadien. Auch heute leitet der in der süddeutschen Kleinstadt Plochingen geborene Musiker mehrere Chöre.