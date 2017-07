70 Prozent der Erlöse will sie der Organisation Planned Parenthood spenden, die sich in den USA für sexuelle Aufklärung und Familienplanung einsetzt. Die Exemplare kommen jeweils mit einem Brief von Dunham, der die Geschichte des Kleidungsstücks beschreibt.

"Ich dachte immer, dass ich all diese Kleidungsstücke für meine zukünftige Tochter aufheben will, aber jetzt verstehe ich, besonders weil ich eine Frau mit einer Fortpflanzungskrankheit bin, dass ich vielleicht mit einem Adoptivsohn enden werde, oder mit einer Tochter, die sich nicht mit ihrem Geschlecht identifiziert. Man kann nicht für eine Zukunft leben, die noch nicht existiert", wurde Dunham zitiert.

Beim Durchschauen der Kleider seien ihr viele Erinnerungen durch den Kopf gegangen, sagte Dunham. "Zum Beispiel: "Es gibt ein Paparazzi-Bild von mir in diesem Outfit, während ich eine Quesadilla esse!"" Sie habe einen Ruf, meist schlecht gekleidet zu sein. "Aber das ist mir egal, ich fand schon immer, dass die am schlechtesten Gekleideten die am besten Gekleideten waren."