Ihm sei immer bewusst gewesen, dass finanzielle Stabilität auch dafür sorge, dass er seine künstlerische Freiheit habe. "Darum gehe ich vorsichtig damit um." In Hollywood sei es besonders wichtig, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein. "Es gibt Zeiten, da ist man sehr berühmt, und es gibt Zeiten, da ist man weniger angesagt. Da muss man durch", so DiCaprio im Gespräch mit der österreichischen Tageszeitung "Krone".