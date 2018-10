Das berichtete die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf Llambis Medienanwalt Christian-Oliver Moser. "Unsere Mandanten haben sich einvernehmlich und freundschaftlich getrennt", teilte der 54-Jährige mit. "Am wichtigsten ist den beiden nun das Wohlergehen ihrer beiden Töchter." Das Paar hatte sich dem Bericht zufolge 2003 in einer Pizzeria kennengelernt und zwei Jahre später geheiratet.