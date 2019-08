Dies sei eine private Angelegenheit, die er gegenüber Journalisten nicht weiter kommentieren werde, schrieb der 29-Jährige am Dienstag auf Instagram. Das Promi-Paar hatte am Wochenende über das Management der 26-jährigen Sängerin und Schauspielerin mitgeteilt, dass es sich nach nicht einmal einem Jahr Ehe getrennt habe. "Sie haben entschieden, dass es das Beste ist und sie sich auf sich selbst und ihre Karrieren konzentrieren."

Cyrus und Hemsworth hatten sich 2012 verlobt, trennten sich aber kurz danach. 2015 näherte sich das Paar wieder an, kam schliesslich erneut zusammen und heiratete kurz vor Weihnachten 2018. Die Musikerin befindet sich derzeit im Urlaub in Italien, der Schauspieler in seiner australischen Heimat.