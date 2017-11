In einem Brief, den die "Bunte" veröffentlichte, dankte das 41-jährige niederländische Model dem Wimbledon-Champion für "emotionale Dinge wie tiefe Liebe und Vertrauen, aber auch Materielles wie luxuriöse Reisen im Privatjet, elegante Designermode, noble Autos, exklusive Veranstaltungen und noch vieles mehr". Für all das könne sie ihm gar nicht genug danken. Der gemeinsame Sohn Amadeus sei das allergrösste und wichtigste Geschenk.

Lilly und Boris Becker haben 2009 in St. Moritz geheiratet.