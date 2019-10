Das Gift in ihr, die Angst, die Wut, die Verletzlichkeit - "all das fliesst in meine Träume ein. Danach muss ich diese Gefühle nicht mehr im Alltag ausleben", sagte die 63-Jährige dem "Zeit"-Magazin (Donnerstag).

Menschen mit einer bipolaren Störung leiden häufig ohne erkennbare Gründe an extremen Stimmungsschwankungen. Hamilton war 40 Jahre alt, als sie die Diagnose erhielt, wie sie dem "Zeit"-Magazin sagte. Medikamente und therapeutische Hilfe hätten ihr geholfen, die Krankheit in den Griff zu bekommen. Auch in der Vergangenheit hat Hamilton schon öffentlich über ihre Krankheit gesprochen.