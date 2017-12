"Schon der Einstieg klang lächerlich: 'In einer Galaxis weit, weit entfernt...' Was sollte man da denken?", sagte Hamill im Interview mit dem Magazin "Playboy" - er sollte sich gewaltig täuschen.

"Ein Film, in dem Affen Raumschiffe fliegen - da machte sich selbst Alec Guinness Sorgen um seinen guten Ruf", fasste der Darsteller des Luke Skywalker seinen ersten Eindruck vom Drehbuch des "Star Wars"-Films "Eine neue Hoffnung" von 1977 zusammen. Auch seine heutige Leinwandrückkehr in die "Stars Wars"-Episoden VII und VIII habe er "nicht in meinen kühnsten Träumen" erwartet.

"Ich hatte bei dem Gedanken an eine Rückkehr kein gutes Gefühl", sagte Hamill. "Für mich war die Story ausgeschöpft." Dass er nun doch wieder als Jediritter zu sehen sei, habe letztlich an seinen alten Kollegen gelegen. Ohne Harrison Ford "und die Originalgang" wäre er in die Episode VII ("The Force Awakens") nicht zurückgekommen.