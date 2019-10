«Mad Men"-Star Christina Hendricks gibt Trennung bekannt

In einer gemeinsamen Erklärung dem Instagram-Account der 44-jährigen Schauspielerin, schrieben sie, dass sich nun jeder selbst wiederentdecken wolle. Dabei würden sie aber weiter gemeinsam für ihre beiden wunderbaren Hunde sorgen.

Hendricks, die die rothaarige Büroleiterin in der TV-Serie "Mad Men" spielte, und der 41-jährige Arend hatten im Oktober 2009 in New York geheiratet. Die Schauspielerin hat derzeit in der TV-Serie "Good Girls" eine Hauptrolle. Auf der Leinwand war sie im vergangenen Jahr in dem Gruselfilm "The Strangers" zu sehen.