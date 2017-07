Wäre er mit der Gitarre auf der Bühne, würde er "quietschen wie Jimi Hendrix, hämmern wie Tom Morello oder säuseln wie Bob Dylan", sagte Sturzenegger dem "Tages-Anzeiger". Aber auch als Rockstar müssten seine Schuhe immer sauber geputzt sein. Er stammt aus einem Schuhmacher-Geschlecht. Diese Eitelkeit habe er von seinem Vater geerbt, "via DNA" gewissermassen.

Ansonsten liegt Sturzenegger natürlich vor allem Zürich am Herzen. Er steht auf Tim Freitag, "eine richtig gute Zürcher Band!", und er bewundert Alfred Escher. "Er war der Elon Musk seiner Zeit: Aus dem verschlafenen Limmatstädtchen hat er eine Wissenschafts- und Wirtschaftsmetropole gemacht."

Was den Tourismus-Direktor an Zürich allerdings ärgert, ist "die Intoleranz zwischen Fussgängern, Velofahrern und Automobilisten - hüben wie drüben". Da hilft jeweils ein Espresso in einem Café oder "mit einem Bier in der Hand dem Treiben am Letten zuschauen".