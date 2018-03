Sie habe sich beispielsweise viel von Robert de Niro abgeguckt, bekannte die 56-Jährige laut einer Vorabmeldung vom Dienstag in der Wochenzeitung "Die Zeit". Anders als andere prominente Schauspieler versuche der Hollywood-Schauspieler ("Taxi Driver", "The Godfather") nie, seine Partner an die Wand zu spielen. Von ihm habe sie gelernt: "Die eigene Figur ist überhaupt nicht interessant - interessant wird sie durch die anderen".