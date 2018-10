US-First-Lady Melania Trump wählte für ihre erste Reise ohne Gatten Afrika. Den Abschluss bildete ein Besuch in Ägypten. Bei ihrem Auftritt in Kairo trug sie Hut, Hemd, Jackett und

Krawatte – und erntete damit viel Spott in den Sozialen Medien. vor allem auf Twitter überschlugen sich die User mit Aussagen wie: «Spielt Melania in einer Neuverfilmung von Indiana Jones mit?»

Unser Auslandredaktor Fabian Hock schrieb dazu im Gefäss «Ansichtssache»: Ich gehe nach Afrika auf Safari und nehme mit: Moskitospray, ein Handy für Selfies und, natürlich, meinen Tropenhelm im Stil der Kolonialzeit. Mächtig auf die Mütze bekam First Lady Melania Trump für die Hut-Auswahl auf ihrer Kenia-Reise. Denn kaum etwas steht symbolhafter für den weissen Kolonialherren als der sogenannte «pith helmet». Melania selbst meint, man solle sich mehr um das kümmern, was sie tue, und weniger um das, was sie trage. Nun ja. Wie war das, als Melania ein Aufnahmezentrum für undokumentierte Einwandererkinder in Texas besuchte – jene Zentren, wegen derer ihrem Ehemann vorgeworfen wurde, er sperre Kinder in Käfige? Auf ihrer Jacke prangte: «I really don’t care» – «Es interessiert mich wirklich nicht». Damals hiess es, es sei ja nur eine Jacke. Mag sein. Und das hier ist nur ein Helm.