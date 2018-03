"Streep", presste Foster hervor, als Jennifer Lawrence sie auf offener Bühne fragte, was passiert sei. "She I-Tonya'd me". "Aber sie schien doch so nett beim Oscar-Lunch", erwiderte Lawrence. "Eh, sie hat geschauspielert", schnappte Foster zurück. Nach der Verleihung hat nun Fosters Sprecher den Scherz aufgeklärt: Die Schauspielerin hatte vor kurzem einen Skiunfall.

Foster und Lawrence verlasen die Gewinnerin für beste Hauptrolle - als Ersatzteam für Casey Affleck, der wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung der Gala fernblieb. Meryl Streep war als beste Hauptdarstellerin in "The Post" nominiert. Gewonnen hat dann aber Frances McDormand für "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".