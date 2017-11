Die Mutter seines Babys, die Yogalehrerin Viviane Thibes, hat er schon vorher kennengelernt. Cameron kam vor sieben Jahren wegen Drogenvergehen in den Knast. Später wurde seine Haft auf zehn Jahre verlängert, weil er versuchte, Drogen ins Gefängnis zu schmuggeln. Letztes Jahr wurde der knapp 40-Jährige in Halbgefangenschaft entlassen, wie die "New York Post" schreibt.

Gemäss der Nachrichtenagentur AP hat Cameron Mitte Oktober von einem New Yorker Richter die Erlaubnis erhalten, nach Los Angeles zu ziehen, um seine Schauspielkarriere weiterzuverfolgen.

Cameron ist Michael Douglas' Sohn aus erster Ehe mit Diandra Morrell Luker. 2000 liess er sich von ihr scheiden, um Catherine Zeta-Jones zu heiraten.