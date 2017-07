"Und nein - ich suche derzeit keine neue Frau", ergänzte der durch das RTL-"Supertalent" bekannt gewordene Hirte.

Natürlich habe er keine Lust, am Ende in seinem Heimatort Bad Klosterlausnitz in Thüringen allein herumzutigern und die Brücken zu fegen. "Doch jetzt habe ich zu Hause erst mal nur Lust auf eins - abschalten vom Tourgeschäft, mit den Eltern endlich mal in Ruhe quatschen, die neue CD vorbereiten, neue Lieder einstudieren - eben kam eins von Frank Schöbel rein - und Fanpost beantworten."