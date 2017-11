Wie lokale Medien am Donnerstag berichteten, gehören zu seinen Vorschlägen für Harrys letzte Nacht in Freiheit eine Kneipentour mit dem Hubschrauber im Northern Territory, Schwimmen mit Walhaien oder ein Flug à la James Bond mit dem Jetpack an der Goldküste. Für die Flitterwochen schlug Ciobo die Zurückgezogenheit des australischen Hinterlands vor oder aber einen Luxus-Aufenthalt im Lizard Island-Resort am Great Barrier Reef.

Der 33-jährige Prinz Harry und die drei Jahre ältere US-amerikanische Schauspielerin Meghan Markle wollen im Mai 2018 in der St.-George's-Kapelle auf Schloss Windsor westlich von London heiraten. Sie hatten am Montag ihre Verlobung bekanntgegeben.

Harry war schon oft in Australien - zuletzt im Juni zur Vorbereitung der Invictus Games für Kriegsveteranen. Sie sollen im Oktober 2018 in Sydney stattfinden.